Боевики традиционно сосредоточили огонь на Донецком направлении: обстреливали из крупнокалиберного оружия

Об этом сообщил пресс-центр АТО в Facebook.

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"Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия они вели неприцельный огонь по Авдеевке, Опытному, Красногоровке, Новгородском, Марьинке и Первомайском. Дважды из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов на Артемовском направлении стреляли в сторону Лозового и Троицкого", - говорится в сообщении.

Всего зафиксировано 17 обстрелов, из которых два - на Артемовском направлении и 15 – на Донецком.