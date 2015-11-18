Боевики традиционно сосредоточили огонь на Донецком направлении: обстреливали из крупнокалиберного оружия
19:21, 18 ноября 2015Война
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Сегодня боевики, как и в предыдущие дни, сосредоточили основной огонь на Донецком направлении.
REUTERS
Об этом сообщил пресс-центр АТО в Facebook.
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"Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия они вели неприцельный огонь по Авдеевке, Опытному, Красногоровке, Новгородском, Марьинке и Первомайском. Дважды из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов на Артемовском направлении стреляли в сторону Лозового и Троицкого", - говорится в сообщении.
Всего зафиксировано 17 обстрелов, из которых два - на Артемовском направлении и 15 – на Донецком.
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