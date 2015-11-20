На Донбассе боевики ведут подготовку к наступлению - украинская разведка

Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Нами зафиксированы несколько признаков, свидетельствующие о том, что осуществляется подготовка к наступательным действиям. Я скажу больше. Там постоянно находятся различного ранга военные начальники, например, из Генерального штаба, 12-го командования резерва ВС РФ. Это постоянная основа", - сообщил он.

Кроме того, в разведке располагают информацией, что замначальника ГШ РФ в Донецке проверяет готовность боевиков воевать без поддержки российских военных.

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Как сообщал УНИАН, разведка Минобороны сообщает, что 19 ноября боевики уже 49 раз обстреляли позиции сил АТО в Донецкой области.

Также сообщается, что украинские силовики продолжают информировать ОБСЕ о нарушении противником Минских договоренностей, в частности о наличии в районах Луганска, Горловки, Донецка, Раздольного, Самсоново танков и артиллерийских систем противника калибром свыше 100-мм (САУ).