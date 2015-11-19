В четверг боевики уже 49 раз обстреляли позиции сил АТО на Донетчине - разведка

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны.

"Ситуация в зоне проведения АТО остается сложной с рисками начала локальных боевых действий", - отмечается в нем.

По данным Минобороны, 19 ноября противник произвел уже 49 обстрелов из стрелкового оружия (в том числе РПГ, АГС) и 82-мм минометов, из них 32 – на Донецком направлении (в районах Авдеевки, Красногоровки, Марьинки, Опытного, Песок, Новгородского, шахты "Бутовка"), 15 – на Славянском направлении (Лозовое, Майорск, Троицкое), один обстрел – на Волновахском направлении (Гранитное), еще один – на Мариупольском (Широкино).

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Также сообщается, что украинские силовики продолжают информировать ОБСЕ о нарушении противником Минских договоренностей, в частности о наличии в районах Луганска, Горловки, Донецка, Раздольного, Самсоново танков и артиллерийских систем противника калибром свыше 100-мм (САУ).

По данным разведки, основные усилия противника сосредоточены на уточнении оперативных планов применения российских оккупационных войск; поддержании подразделений 1-го "армейского корпуса" в готовности к выполнению заданий без поддержки штатных подразделений ВС РФ; усилении передовых подразделений 1-го и 2-го АК на Новоайдарском, Северодонецком, Славянском и Донецком направлениях; логистическом обеспечении частей и подразделений 1-го и 2-го АК, а также подготовке танковых, мотострелковых и артиллерийских подразделений 1-го и 2-го АК.

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Установлено, что с целью проверки состояния дел в соединениях и частях 1 АК 12 командование резерва Южного ВО ВС РФ в Донецк прибыла комиссия Генерального штаба ВС России, которую возглавляет один из заместителей начальника российского Генштаба.