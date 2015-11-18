Порошенко предупредил, что военные готовы отразить все атаки агрессора

11:41, 18 ноября 2015
Политика
3419 0

Президент напомнил, что в случае перехода агрессора к активным наступательным операциям, военные смогут остановить врага.

Порошенко / Фото УНИАН

Украина остановит агрессора в случае его перехода к активным наступательным операциям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время научно-практической конференции по результатам командно-штабных учений с органами военного управления, войсками Вооруженных сил Украины.

Читайте такжеПорошенко заявляет об эскалации ситуации на востоке и повышении уровня боевой готовности

«В случае перехода агрессора к активным наступательным операциям нам есть чем дать агрессору по зубам и остановить врага», - заверил президент.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter