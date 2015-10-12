На Луганщине правоохранители обнаружили тайник с оружием - СБУ

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

Отмечается, что из тайника, обустроенного в заброшенной постройке вблизи одной из баз отдыха, правоохранители изъяли противотанковый станковый гранатомет с 21 выстрелом к нему, 3 автомата Калашникова, 2 автоматических гранатомета и 200 выстрелов к ним, крупнокалиберный пулемет, пулемет Калашникова, 8 ручных переносных противотанковых гранатометов, 16 ручных гранат, 2 осколочные противопехотные мины, 2 оптические прицелы к гранатометам, около 5 тысяч патронов различного калибра и другие средства военного назначения.

"Правоохранители устанавливают лиц, причастных к незаконному хранению оружия", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, аэроразведка полка "Днепр-1" выявила военную технику российско-террористических войск. В частности, замечено 16 танков на базе возле села Солнцево, 4 Урала для перевозки б/к, 5 гаубиц Д-30 возле села Богдановка.