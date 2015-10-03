СБУ задержала боевика, который планировал взорвать блокпост военных в Дзержинске

Сотрудники СБУ задержали в Донецкой области боевика, который готовился совершить террористический акт на одном из блокпостов сил антитеррористической операции в Дзержинске.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в прошлом году террорист добровольно вступил в одно из незаконных вооруженных формирований "ДНР".

После освобождения оккупированных территорий он получил задание вернуться в подконтрольные украинской власти районы для осуществления диверсионных актов.

Боевик изготовил взрывное устройство, которым планировал взорвать блокпост Вооруженных сил Украины, говорится в сообщении.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.