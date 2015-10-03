СБУ задержала боевика, который планировал взорвать блокпост военных в Дзержинске
14:43, 03 октября 2015Война
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В прошлом году террорист добровольно вступил в одно из незаконных вооруженных формирований "ДНР"
Продолжаются оперативно-следственные действия / dpsu.gov.ua
Сотрудники СБУ задержали в Донецкой области боевика, который готовился совершить террористический акт на одном из блокпостов сил антитеррористической операции в Дзержинске.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в прошлом году террорист добровольно вступил в одно из незаконных вооруженных формирований "ДНР".
После освобождения оккупированных территорий он получил задание вернуться в подконтрольные украинской власти районы для осуществления диверсионных актов.
Боевик изготовил взрывное устройство, которым планировал взорвать блокпост Вооруженных сил Украины, говорится в сообщении.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
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