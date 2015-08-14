Количество российских военных и боевиков под Иловайском превосходило силы АТО в 18 раз – Матиос
Соотношение личного состава сил АТО и незаконных вооруженных формирований и военнослужащих ВС РФ во время выхода из окружения в Иловайске в августе прошлого года составляло 1 к 18.
Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сегодня на брифинге в Киеве, передает корреспондент УНИАН.
По его словам, это соотношение было в пользу боевиков и российских военных.
В частности, соотношение сил АТО и ВС РФ и НВФ в танках было 1 к 11, БТР 1 к 16, артиллерии 1 к 15, минометов 1 к 16.
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Как сообщал УНИАН, в конце августа 2014 года бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Добровольческие батальоны неоднократно просили у командования подкрепления. Впрочем, по словам бойцов, нужная подмога так и не поступила.
В то же время российские военные обстреляли коридор, по которому, по договоренности, должны были выходить украинские бойцы.
Украинские военные понесли значительные потери.
Сегодня Матиос уже обнародовал данные этих потерь: 366 погибших, 249 раненых, 128 взятых в плен и 158 человек, которые считаются пропавшими без вести до сих пор.