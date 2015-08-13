В Генштабе прокомментировали иловайскую трагедию: внутренняя ситуация не позволила прислать подкрепление

При этом предложение поступило от российской стороны, прокомментировал советник начальника Генштаба ВСУ Руслан Кавацюк иловайскую трагедию, передает "Украинская правда".

По его словам, к группировке ВСУ в Иловайске должно было подойти подкрепление личным составом от 1 тысячи до 2 тысяч человек, но "к сожалению, внутренняя ситуация не позволила тогда этого сделать".

"На самом деле подкрепление, которое поступило позже, осуществило рейд, который нанес существенные потери войскам РФ и остановил дальнейшее наступление", - подчеркнул Кавацюк.

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Отвечая на вопрос, как можно было поверить русским командирам на слово и таким образом допустить обстрел колонны украинских военных, представитель Центрального научно-исследовательского института Вооруженных Сил полковник Шидлюх сказал: "Вину каждого устанавливает суд, сейчас идет расследование Генпрокуратуры, и мы надеемся, что это будет делано объективно".

"Мы не выступаем кому адвокатами, а просто обнародуем ход событий и анализ ситуации", - сказал он.

Основную вину, по словам Шидлюха, украинская сторона возлагает на РФ, в том числе и за нарушение договоренностей во время выхода украинских военных из Иловайска.

Отдельный отчет по иловайской трагедии в Генштабе пообещали обнародовать до конца августа.