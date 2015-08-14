Матиос озвучил потери бойцов АТО во время боев под Иловайском: 158 пропали без вести, 128 взяли в плен

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, за период иловайских событий в августе прошлого года потери среди ВСУ, МВД и Нацгвардии составили 366 погибших, 249 раненых, 128 взятых в плен и 158 человек, которые считаются пропавшими без вести до сих пор.

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Как сообщал УНИАН, в конце августа 2014 года бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Добровольческие батальоны неоднократно просили у командования подкрепление. Впрочем, по словам бойцов, подмога так и не поступила.

В то же время российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы.

Украинские военные понесли значительные потери.

Официальных данных о погибших, раненых и взятых в плен украинских военных до сих пор не было.