В "Правом секторе" опровергают информацию об освобождении Новоласпы на Донетчине

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка, представительница "Правого сектора" Елена Белозерская.

"Вижу в СМИ неточность про сегодняшний бой - вроде мы освободили село Новоласпа. К сожалению, это какая-то ошибка, мы туда даже не заходили", - отметила она.

Белозерская отметила, что бой был в селе Белая Каменка. Стало известно, что сначала враг атаковал позиции 72-й бригады в районе Старогнатовки, завязался бой, силы АТО немного отступили, затем к ним прибыло подкрепление из бойцов ВСУ и ДУК ПС.

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"Мы совместными усилиями отбросили врага, вошли в Белую Каменку, но из-за неравенства сил (к ним подошло большое количество бронетехники) закрепиться не смогли, и все вернулось к ситуации по состоянию на вчера. Разве что на левом фланге, возможно, под контроль Украины добавилось немного территории, которую ранее контролировал противник", - пояснила ситуацию журналистка.

Как сообщал УНИАН, по данным начальника медуправления "Правого сектора" Яны Зинкевич, за несколько часов боя под Старогнатовкой погибли 3 бойца ДУК и 4 бойца 72-й бригады.