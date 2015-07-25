Ситуация в зоне АТО напряженная: на Донецком направлении стреляют практически круглосуточно

Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции остается стабильно напряженной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Боевики на Донецком направлении стреляют практически круглосуточно. Больше всего обстрелов зафиксировано в районе Донецкого аэропорта и неподалеку Марьинки. Там боевики применяют 122-миллиметровую артиллерию, танки, гранатометы и стрелковое оружие. На Луганском направлении наблюдается относительное затишье. Однако боевики вели беспокоящий огонь из гранатометов вблизи Станицы Луганской, Сокольников, Счастья, Попасной и Золотого", - отметил Лысенко.

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Также он добавил, что возобновились боевые действия на Мариупольском направлении, где незаконные вооруженные формирования ведут обстрел из крупнокалиберной артиллерии. В частности, вблизи Старогнатовки и Богдановки боевики вчера вечером обстреляли украинские позиции из танков, минометов калибра 120 мм и 122-миллиметровых гаубиц.

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Также в Луганской и Донецкой областях было зафиксировано 5 вражеских беспилотников-разведчиков.