Обстановка в зоне АТО обострилась, боевики применяют "Грады" – пресс-центр

Как сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook, так, с 20.20, в течение получаса, российские террористы вели обстрел из 152-мм артиллерии по жилым кварталам города Авдеевка со стороны Спартака. Одновременно с обстрелом самого города, боевики били со 152-мм гаубиц по позициям сил АТО вблизи Авдеевки.

Читайте такжеСБУ задержала на Донетчине информатора боевиков, который "сливал" позиции военных в Авдеевке

"Сразу с трех направлений – Зайцево, Гольмовський, Горловка - боевики в течение трех часов с 21-го до полуночи, вели массированный обстрел наших позиций близ н.п. Николаевка. Бандформирования применяли 152-мм артиллерию, 120-мм минометы, танки, стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

Кроме этого, как отмечается, с 21.45, со 122-мм гаубиц обстреляны позиции защитников Украины в районе н.п. Водяное.

Практически одновременно, по данным пресс-центра, с 23.30, со 152-мм артиллерии и 120-мм минометов российские оккупанты вели огонь из Горловки по нашим позициям вблизи н.п. Майорск и Первое мая. Из Веселой Горы - вблизи н.п. Счастье.

"Беспокоящий огонь" неоднократно зафиксирован в районах н.п. Марьинка, Широкино, Авдеевка, Луганское, Майорск, Кирово, Первое мая, Станица Луганская, Пески, Опытное, Счастье.

"Сегодня, 27 июля, с полуночи до 6 утра, зафиксировано рекордное количество нарушений всех Минских договоренностей и соглашений со стороны боевиков. Кроме этого, российские террористы нагло и намеренно обстреливают населенные пункты, где еще живут мирные люди", - подчеркнули в пресс-центре.

В 1 ночи со 152-мм артиллерии обстрелян н. п. Светлодарск. С 01.10, в течение получаса, по направлению Веселой Горы с танка - н. п. Счастье. С 02.15 по направлению Донецка и Спартака – н. п. Опытное. Почти до 5 утра по этому селу боевики стреляли из РСЗО БМ-21 "Град", 120-мм минометов и танков.

Также с РСЗО БМ-21 "Град" в 02.30 со стороны Донецка и с 04.15 со Спартака обстреляны наши позиции близ н.п. Водяное. С 02.20, более часа из "Градов", танков, 122-мм гаубиц и 120-мм минометов оккупанты обстреливали наши позиции близ н. п. Опытное.

Из 152-х и 122-мм артиллерии, 120-мм минометов пророссийские бандформирования стреляли по н.п. Станица Луганская, Майорск, Счастье, Первомайское, Николаевка, Опытное, Пески, Водяное, Гранитное, Старогнатовка. Из танков – вблизи н. п. Опытное и Красногоровка.

Несмотря на все это, украинские военные надежно удерживают оборонительные рубежи.