В оккупированную Горловку внезапно вернулся главарь боевиков "Бес"

В оккупированную Горловку вернулся один из главарей донецких боевиков Игорь Безлер "Бес".

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на издание 06242.com.ua.

"Цель его приезда - личное участие в распределении сфер влияния между криминальными группировками, в контроле над ресурсами - в чей карман эти ресурсы будут идти", - заявил заместитель командующего штаба АТО Сергей Галушко.

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Между тем, местные жители сообщают, что в настоящее время блокпосты в Горловке уже контролируют боевики Безлера.