В оккупированную Горловку внезапно вернулся главарь боевиков "Бес"
16:21, 20 июля 2015Война
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О возвращении одного из главарей наемников сообщили силовики и местные жители.
vk.com
В оккупированную Горловку вернулся один из главарей донецких боевиков Игорь Безлер "Бес".
Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на издание 06242.com.ua.
"Цель его приезда - личное участие в распределении сфер влияния между криминальными группировками, в контроле над ресурсами - в чей карман эти ресурсы будут идти", - заявил заместитель командующего штаба АТО Сергей Галушко.
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Между тем, местные жители сообщают, что в настоящее время блокпосты в Горловке уже контролируют боевики Безлера.
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