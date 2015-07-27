Наблюдатели СММ ОБСЕ попали под обстрел в районе Счастья на Луганщине

04:23, 27 июля 2015
Война
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26 июля специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине подтвердила, что ее наблюдатели попали под обстрел в районе Счастья Луганской области.

УНИАН

Об этом говорится на странице СММ ОБСЕ в Twitter.

«СММ подтверждает, что минометный огонь ударил около 2 автомобилей ОБСЕ сегодня на Южной стороне моста до Луганска», - говорится в сообщении.

Отмечается, что СММ осуждает данный инцидент.

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Также в организации отметили, что СММ невооруженная гражданская миссия, требует безопасного, неограниченного доступа для выполнения мандата.

Ранее УНИАН сообщал, что боевики открыли огонь по позициям сил АТО под Счастьем из района населенного пункта Обозне, Вооруженные силы открыли огонь в ответ из незабороненої Минскими соглашениями оружия.

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