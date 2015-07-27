Наблюдатели СММ ОБСЕ попали под обстрел в районе Счастья на Луганщине

Об этом говорится на странице СММ ОБСЕ в Twitter.

«СММ подтверждает, что минометный огонь ударил около 2 автомобилей ОБСЕ сегодня на Южной стороне моста до Луганска», - говорится в сообщении.

Отмечается, что СММ осуждает данный инцидент.

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Также в организации отметили, что СММ невооруженная гражданская миссия, требует безопасного, неограниченного доступа для выполнения мандата.

СММ подтверждает, что минометный огонь ударил возле 2 автомобилей ОБСЕ сегодня на Ю. стороне моста в Луганск. СММ осуждает инцидент — СММ ОБСЕ в Украине (@OSCE_SMM) July 26, 2015

Ранее УНИАН сообщал, что боевики открыли огонь по позициям сил АТО под Счастьем из района населенного пункта Обозне, Вооруженные силы открыли огонь в ответ из незабороненої Минскими соглашениями оружия.