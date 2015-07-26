Боевики начали сегодняшние сутки обстрелами из танков и 122-миллиметровых гаубиц

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

С 20-ти часов, почти одновременно, были обстреляны из 120-мм минометов позиции украинских военных близ н.п. Красногоровка и Нижнее. Позже боевики начали длительные обстрелы вблизи н.п. Пески, Майорськ, Перше Травня, Николаевка. Со 152-мм артиллерии обстреляны позиции сил АТО в районе н.п. Курдюмовка. Дважды с танка – вблизи н.п. Березовое.

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Из стрелкового оружия и минометов позиции сил АТО боевики обстреливали в районах н.п. Авдеевка, Нелиповка, Желтое, Луганское, Чермалык, Опытное, Трехизбенка, снова Пески и Майорськ.

Сегодняшние сутки, 26 июля, начались обстрелами из танков позиций защитников Украины вблизи н.п. Березовое. Позже боевики продолжили свое черное дело, обстреливая Красногоровку. Также по позициям бойцов АТО вблизи этого н.п. бандформирования в 04.50 в течение получаса стреляли со 122-мм гаубиц.

Кроме того, отметили в пресс-центре, “беспокоящий” огонь по позициям сил АТО неоднократно шел вблизи н.п. Марьинка, Опытное, Красногоровка, Верхньоторецкое.