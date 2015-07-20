Заявления марионеток Кремля свидетельствуют о намерениях РФ сорвать Минские договоренности - Турчинов

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО.

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«Заявления Захарченко о желании захватить всю территорию Луганской и Донецкой областей указывают не лишь на полную неадекватность и умственную неполноценность кремлевских марионеток. Это свидетельствует также о намерениях Российской Федерации, которая дирижирует всеми высказываниями своих неполноценных подопечных, сорвать Минские договоренности путем их дискредитации», - сказал Турчинов, подчеркнув, что Украина выполняет все взятые на себя обязательства в Минске.

«Но в случае срыва Россией взятых на себя обязательств и мирного пути решения созданного Кремлем кризиса мы готовы дать отпор военной агрессии», - заявил секретарь СНБО.