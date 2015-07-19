За сутки в зоне АТО погиб один военный, семеро ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще семеро получили ранения», - сказал он.

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Тем временем, ранее сообщалось, что боевики накрывают огнем из гаубиц и минометов Авдеевку, под обстрел попал коксохим. За прошедшие сутки, 18 июля, ситуация на востоке Украины оставалась стабильно неспокойной.