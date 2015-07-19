За сутки в зоне АТО погиб один военный, семеро ранены
13:54, 19 июля 2015Война
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За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции погиб один украинский военный, семеро получили ранения.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.
«За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще семеро получили ранения», - сказал он.
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Тем временем, ранее сообщалось, что боевики накрывают огнем из гаубиц и минометов Авдеевку, под обстрел попал коксохим. За прошедшие сутки, 18 июля, ситуация на востоке Украины оставалась стабильно неспокойной.
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