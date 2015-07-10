За время проведения АТО погибло 1930 военных ВСУ - департамент соцполитики Минобороны

23:34, 10 июля 2015
Война
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Во время проведения антитеррористической операции погибло 1930 военных, которые служили в Вооруженных силах Украины.

http://mignews.com.ua/

Такие данные по состоянию на 9 июля сообщил директор департамента социальной и гуманитарной политики Минобороны Валентин Федичев в эфире программы Шустер Live, передает Украинская Правда.

По его словам, семьи 1593 человек получили в связи с этим единоразовое пособие в размере 609 тысяч гривен.

Федичев также подчеркнул, что возможность получения материальной помощи от государства семьями погибших добровольцев и волонтеров еще нужно закрепить на законодательном уровне.

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Ранее УНИАН сообщал, что за период проведения антитеррористической операции по состоянию на 14 мая 2015 года погибло 149 и ранено 657 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

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