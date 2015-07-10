Из плена боевиков освобождены еще 10 украинцев - Порошенко
Глава государства также назвал фамилии освобожденных бойцов.
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что из плена боевиков освобождены 10 украинцев.
Об этом он сообщил в Facebook.
"Друзья, хорошая новость - из плена освобождены 10 наших ребят! Уже скоро их семьи смогут обнять Героев", - написал президент.
В СБУ добавили, что 10 заложников освобождены в рамках Минских договоренностей.
Среди них - 8 военнослужащих из 17-й танковой бригады, батальона "Айдар", 40-й бригады, 43-й бригады и двое волонтеров, уточнили в СБУ, назвав фамилии освобожденных: Шанидзе, Бондарук, Семенюк, Швырев, Пархоменко, Нигматуллин, Ризаева, Харатин, Ткаченко, Старцев.
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Обмен состоялся в формате "10 на 10" в городе Счастье Луганской области, говорится в сообщении.
ПП: Друзі, гарна новина - з полону звільнено 10 наших хлопців з 17-ої танкової бригади, батальйону "Айдар", 40-ої бригад...Posted by Петро Порошенко on 10 липня 2015 р.