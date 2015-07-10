Из плена боевиков освобождены еще 10 украинцев - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что из плена боевиков освобождены 10 украинцев.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Друзья, хорошая новость - из плена освобождены 10 наших ребят! Уже скоро их семьи смогут обнять Героев", - написал президент.

В СБУ добавили, что 10 заложников освобождены в рамках Минских договоренностей.

Среди них - 8 военнослужащих из 17-й танковой бригады, батальона "Айдар", 40-й бригады, 43-й бригады и двое волонтеров, уточнили в СБУ, назвав фамилии освобожденных: Шанидзе, Бондарук, Семенюк, Швырев, Пархоменко, Нигматуллин, Ризаева, Харатин, Ткаченко, Старцев.

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Обмен состоялся в формате "10 на 10" в городе Счастье Луганской области, говорится в сообщении.