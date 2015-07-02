Из плена боевиков освободили еще двух украинских военных - Порошенко

18:56, 02 июля 2015
Война
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Президент Украины Петр Порошенко сообщил об освобождении из плена двух украинских военнослужащих.

Фото УНИАН

Об этом он написал в Twitter.

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"Только что освободили из плена воинов - Романа Капация с 28 разведывательной бригады и Вадима Бабенко с 80 аэромобильной бригады. Слава Украине!" - отметил глава государства.

Ранее УНИАН сообщал, что в плену боевиков на Донбассе находятся 270 человек, почти треть из которых - мирные жители.

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