Сегодня оккупанты семь раз нарушили режим тишины - штаб ООС

Оккупанты обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими соглашениями минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Читайте такжеБоевики не пропускают на оккупированную территорию Донбасса местных жителей и наблюдателей миссии ОБСЕ

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было совершено четыре обстрела. Три обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Вследствие обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

"На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим тишины соблюдается. Представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь. На участке разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины", - добавили в пресс-центре.