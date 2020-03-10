Прикрывались мирными жителями: в штабе рассказали о сегодняшней атаке российских оккупантов

Оккупанты вели огонь с позиций, которые были расположены за домами мирных жителей.

Во время сегодняшнего обострения на линии соприкосновения, вооруженные формирования Российской Федерации прибегли к привычной манере ведения обстрелов из-за спин мирного гражданского населения.

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Об этом сообщает штаб ООС на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в штабе операции Объединенных сил с помощью геоинформационной системы была проведена реконструкция сегодняшнего обстрела противником автомобиля подразделения Объединенных сил из противотанкового ракетного комплекса.

«Анализ траектории, рельефа местности и места попадания дает основания утверждать, что противник снова нарушил международное гуманитарное право – вел огонь с позиций, которые были расположены за домами мирных жителей», – говорится в сообщении.

Военные объяснили, что такие действия российских оккупантов значительно усложняли задачи подразделений ООС по нанесению прицельных ударов по огневым точкам оккупантов. «Ведь противник прекрасно понимает, что украинские защитники никогда не вели, не ведут и никогда не будут вести огонь по домам мирных жителей. Эти преступные действия характерны только для российских оккупационных войск», – отметили в штабе.

Отметим, по данным журналиста Андрея Цаплиенко, после сегодняшнего обстрела оккупантов, ВСУ открыли огонь в ответ лишь через час.