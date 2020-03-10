Под Песками и Авдеевкой начался бой: подбит грузовик ВСУ, есть потери – журналист

Враг открыл огонь из минометов и гаубиц калибра 120-122 мм.

В районе населенных пунктов Пески и Авдеевка на Донбассе боевики обстреляли украинские позиции из минометов и гаубиц. Враг подбил грузовик ГАЗ-66 ВСУ, в одном из разведбатов есть раненые.

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Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов. По его словам, утром украинские позиции обстреляли из минометов и гаубиц калибра 120-122 мм. Украинская сторона начала отвечать огнем через час.

В свою очередь, журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале сообщил, что один тяжело раненый украинский боец скончался во время эвакуации.

Напомним, за минувшие сутки, 9 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.