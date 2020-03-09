Стало известно имя бойца, погибшего на Донбассе 8 марта

Военный с Херсонщины погиб во время обстрела террористами грузового автомобиля Объединенных сил.

В зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе в воскресенье, 8 марта, погиб военнослужащий из Херсона Евгений Черных.

Об этом сообщило херсонское коммунальное предприятие "Оберег".

Погибший воин был родом из села Райское, где родился в 1991 году. Служил он в составе 57-й бригады.

"Выражаем искренние соболезнования родителям! Вечная память! Царство Небесное герою!", - говорится в сообщении.

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Напомним, вчера оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил, который двигался к позициям украинских военнослужащих. "В результате попадания противотанковой управляемой ракеты один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения и один - боевое поражение", - сообщили в штабе ООС.