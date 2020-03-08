Оккупанты подбили из ПТРК грузовик Объединенных сил: один военный погиб, трое ранены

Попадание вражеской ракеты произошло в тот момент, когда грузовой автомобиль двигался к позициям украинских военнослужащих.

Сегодня российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил, который двигался к позициям украинских военнослужащих.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«В результате попадания противотанковой управляемой ракеты один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения и один - боевое поражение», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в результате обстрела российскими оккупационными войсками позиций военнослужащих Объединенных сил неподалеку прифронтовой Марьинки произошел крупный пожар, поврежден один из опорных пунктов.