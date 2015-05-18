Оператор боевиков снял на камеру прилет снаряда, который его ранил

От этой ракеты он получил ранение, когда она взорвалась недалеко от него. Корреспондент находился на позициях вместе с боевиками во время боя, пишет Информатор.

Уже при монтаже сюжета снимавший его оператор дал комментарий, почему он не увидел прилет ракеты. Обзор ему закрыл проходивший перед ним боевик.

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