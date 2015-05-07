Под Горловкой боевики обстреляли позиции военных, есть погибшие и раненые

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на заместителя начальника координационного центра при штабе АТО Илью Киву.

"Через час после нашего приезда и фактически торжественной сдачи и передачи ВСУ рубежей, начался масштабный обстрел позиций 30-й бригады. Погибли 2 бойца и 9 бойцов получили ранения. Обстрел сейчас продолжается", - сказал Кива.

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По его словам, по позициям военных работают вражеские "Грады".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 мая, украинские военнослужащие открыли первую очередь фортификационных сооружений на стратегически важном направлении под Горловкой.