Под Горловкой боевики обстреляли позиции военных, есть погибшие и раненые
21:02, 07 мая 2015Война
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Через час после открытия первой очереди фортификационных сооружений под Горловкой боевики обстреляли позиции 30-й бригады, в результате чего 2 военных погибли, еще 9 получили ранения.
REUTERS
Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на заместителя начальника координационного центра при штабе АТО Илью Киву.
"Через час после нашего приезда и фактически торжественной сдачи и передачи ВСУ рубежей, начался масштабный обстрел позиций 30-й бригады. Погибли 2 бойца и 9 бойцов получили ранения. Обстрел сейчас продолжается", - сказал Кива.
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По его словам, по позициям военных работают вражеские "Грады".
Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 мая, украинские военнослужащие открыли первую очередь фортификационных сооружений на стратегически важном направлении под Горловкой.
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