Во время минометного обстрела Гранитного на Донетчине был ранен местный житель
17:20, 06 мая 2015Война
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Минометный обстрел села Гранитное Волновахского района начался около 9:00 утра.
REUTERS
Об этом сообщается на официальном сайте МВД Украины.
"Есть информация о ранении одного местного жителя. В результате взрыва снаряда 60-летний мужчина получил осколочные ранения", - отметили в МВД.
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Отмечается также, что потерпевший госпитализирован в Волновахскую центральную районную больницу.
На место обстрела направлена следственно-оперативная группа Волновахского РО милиции. Данные о пострадавших и повреждения жилых домов уточняются.
Ранее УНИАН сообщал, что в Крымском на растяжке подорвался военный.
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