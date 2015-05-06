Во время минометного обстрела Гранитного на Донетчине был ранен местный житель

Об этом сообщается на официальном сайте МВД Украины.

"Есть информация о ранении одного местного жителя. В результате взрыва снаряда 60-летний мужчина получил осколочные ранения", - отметили в МВД.

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Отмечается также, что потерпевший госпитализирован в Волновахскую центральную районную больницу.

На место обстрела направлена следственно-оперативная группа Волновахского РО милиции. Данные о пострадавших и повреждения жилых домов уточняются.

Ранее УНИАН сообщал, что в Крымском на растяжке подорвался военный.