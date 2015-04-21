В зоне АТО противостояние зафиксировано в Широкино, возле аэропорта и Счастья

Об этом сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко. "Наши военнослужащие держат периметр по всей линии разграничения и готовы к любым проискам противника", - отметил он.

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По словам Андрея Лысенко, точками наиболее ожесточенного противостояния в зоне АТО за минувшие сутки на Мариупольском направлении было Широкино; на Донецком направлении - район донецкого аэропорта, пригород Горловки, в частности населенные пункты Майорск и Ленинское; на Луганском направлении - город Счастье и поселок Сизое Станично-Луганского района.

"Там, кстати, вчера произошло продолжительное боевое столкновение наших военных с боевиками с применением стрелкового оружия. Плотным ответным огнем наши бойцы заставили врага отступить", - заявил Андрей Лысенко.