Боевики ночью обстреливали позиции военных из танков и минометов - пресс-центр АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

«Незаконные вооруженные формирования 8 раз обстреливали позиции сил Антитеррористической операции из минометов, в том числе 5 раз - с минометов калибром 120 миллиметров, что является грубым нарушением Минских договоренностей. В ходе вооруженных провокаций противник активизировал применение тяжелой бронированной техники - танков и боевых машин пехоты», - говорится в сообщении.

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Как отмечается, на Донетчине интенсивному артиллерийскому обстрелу был подвергнут опорный пункт военных возле населенного пункта Пески, по которому незаконные вооруженные формирования трижды открывали огонь из 120-миллиметровых минометов.

Кроме того, по данным пресс-центра, огонь из боевой машины пехоты, автоматических гранатометов и миномета калибром 120 миллиметров преступники вели по позициям сил АТО вблизи Авдеевки.

«4 раза бандформирования так называемой ДНР открывали огонь из танков, причем дважды - по нашему опорном пункта в районе населенного пункта Широкино. Также активно обстреливались из минометов, танков, автоматических гранатометов и стрелкового оружия позиции украинских войск неподалеку населенных пунктов Майорск, Опытное, Ленинское, Водяное, Кирово», - подчеркнули в пресс-центре.

В то же время, согласно сообщению, на Луганщине возле села Желтое Славяносербского района боевики из стрелкового оружия обстреляли наш опорный пункт. С 19.40 до 20.00 близ села Сизое Станично-Луганского района продолжалось боевое столкновение с использованием стрелкового оружия. Плотным огнем в ответ украинские военнослужащие вынудили нападавших отойти.

Обстрелов населенных пунктов в указанный период не произошло.