Боевики из БМП обстреляли позиции украинских военных возле Богдановки

В целом вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим тишины.

Боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе во время одного из сегодняшних обстрелов позиций украинских военных вблизи Богдановки Донецкой области использовали вооружение боевой машины пехоты.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

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"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили три обстрела – недалеко от Богдановки с направления Петровского из вооружения БМП, вблизи Невельского с направления Старомихайловки из стрелкового оружия и недалеко от Новогнатовки с направления Докучаевска из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции Объединенных сил недалеко от Желобка с направления Сентяновка из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в районе Зайцево - из гранатометов различных систем.

О потерях в рядах Объединенных сил не сообщается.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 10 сентября, вооруженные формирования РФ на востоке Украины 19 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов четыре украинских военнослужащих получили ранения, а еще два – боевые травмирования.