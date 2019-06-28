Четверо украинцев, освобожденных из плена боевиков на Донбассе, прибыли в Минск (фото)

Михеев, Веремейчик, Великий и Горяинов из Ростова прибыли в Минск и в ближайшее время вылетят в Киев.

В Минск прибыли четверо освобожденных контролируемыми Россией боевиками украинских заложников.

Об этом председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа - За Жизнь" Виктор Медведчук сказал на брифинге в Минске, который транслировался на телеканале "112 Украина".

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В частности, Медведчук сказал, что освобожденные украинцы прибыли в Минск из российского Ростова-на-Дону.

Также на брифинге присутствовали освобожденные заложники.

Медведчук огласил их имена и они подтвердили свои личности – это Эдуард Анатольевич Михеев, Яков Петрович Веремейчик, Дмитрий Николаевич Великий и Максим Анатольевич Горяинов.

В ближайшее время они должны вылететь из Минска в Киев.

Как ранее сообщали российские СМИ, пленные в пятницу, 28 июня, будут переданы в Минске Медведчуку.

Соратник Медведчука Вадим Рабинович назвал их имена. По его словам, боевики намерены освободить Эдуарда Михеева, которого боевики "ЛНР" задержали в 2017 году и незаконно приговорили к 12 годам лишения свободы, а также трех военнослужащих ВСУ: Якова Веремейчика, взятого боевиками "ЛНР" в плен 25 мая 2018 года, Дмитрия Великого, взятого в плен 11 сентября 2016 года и приговоренного к 15 годам лишения свободы, Максима Горяинова, взятого боевиками "ДНР" в плен 22 мая 2019 годаи и незаконно приговоренного к 15 годам лишения свободы.