Боевики на Донбассе согласились освободить четырех украинских пленных - СМИ

В МИД Украины и Лутковская не комментируют данную информацию.

Боевики согласились освободить четырех украинских пленных, удерживаемых на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как сообщает ТАСС, об этом сказал главарь "ДНР" Денис Пушилин.

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"Надеемся, что освобождение четырех лиц позволит стимулировать Украину и перейти к обмену всех установленных на всех установленных. Это целесообразно", - заявил он.

Четверо пленных будут в пятницу, 28 июня, переданы в Минске главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку.

При этом в Министерстве иностранных дел Украины, а также представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская отказались комментировать агентству УНИАН данную информацию.

В МИД заявили: "То есть, в переговорах с нашими международными партнерами МИД этот вопрос всегда поднимает, но практическая сторона вопроса - за СБУ".

В Службе безопасности Украины также не стали комментировать сообщение российских СМИ.