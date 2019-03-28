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Пограничники обнаружили возле КПВВ "Гнутово" взрывоопасную находку (фото, видео)

20:53, 28 марта 2019
Война
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Возле КПВВ "Гнутово" нашли схрон взрывчатки и боеприпасов / фото штаб ООС

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, взрывоопасную находку обнаружила служебная собака. Из обнаруженного схрона оперативники изъяли 5 ручных гранат Ф-1 и РГД-5, килограмм тротиловых шашек с электродетонаторами и орудие для установки растяжки.

фото штаб ООС

"Содержимое тайника, по словам саперов, заложено не так давно и, по прогнозу оперативников, в дальнейшем могло быть использовано сторонниками так называемого "русского мира" с целью совершения террористических актов, в том числе и в период избирательного процесса, когда в рамках именно этого гуманитарного дорожного коридора двигались бы наблюдатели или большое количество желающих реализовать свое избирательное право. Отдельных местных жителей, которые перешли на сторону оккупантов и планировали приложить руку к дестабилизации ситуации в стране, уже установили", - говорится в сообщении.

фото штаб ООС

Пограничники по данному факту направили в Нацполицию сообщение о совершении уголовного правонарушения по ст. 263 УКУ (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Как сообщал УНИАН, в Хмельницкой области мужчина нашел на пастбище почти двести гранат.

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Теги: #гранаты#боеприпасы#схрон боевиков