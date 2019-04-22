В результате минометного обстрела на Донбассе погиб украинский боец

Еще один украинский военный получил ранение снайперской пулей.

От начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации девять раз обстреляли позиции Объединенных сил, из них один раз – с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения – минометов калибра 82 мм.

Обстрелы зафиксированы в районе населенных пунктов Павлополь, Украинское, Новоалександровка, Калиново-Борщуватое, Молодежное, Катериновка, Садовый, Залоте-4 и Золотое-5, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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В районе Новоалександровки группа вражеской пехоты начала передвижения к полосе обеспечения. Украинский солдат Александр Цапенко в это время находился на взводном опорном пункте и вовремя обнаружил перемещение противника. Вместе с товарищами он открыл огонь по врагу, заставив его отступить.

"Прикрывая отход пехоты, противник начал обстрел наших позиций из минометов калибра 82 мм. Одна из минометных мин взорвалась вблизи позиции Александра, нанеся ему ранения, не совместимые с жизнью. За проявленную отвагу солдат Александр Цапенко будет представлен к награде (посмертно)", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, в результате вражеских обстрелов ранение получил один украинский защитник, сейчас военнослужащий получает квалифицированную помощь в медицинском учреждении.

Вблизи Катериновки боевики открыли огонь из автоматических станковых гранатометов и снайперского оружия. Одна из снайперских пуль попала в старшего солдата Алексея Гончарова.

"Ему была предоставлена неотложная помощь, его эвакуировали. Угрозы его жизни нет. За проявленную отвагу старший солдат Алексей Гончаров будет представлен к награждению", - рассказали в штабе ООС.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 21 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил один украинский военнослужащий получил ранения.