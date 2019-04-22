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Боевики на Донбассе из снайперского оружия обстреляли позиции ООС возле Катериновки, ранен военный

09:20, 22 апреля 2019
Война
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Вследствие обстрелов один военный получил ранения \ фото УНИАН

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Как сообщается в сводке штаба Операции Объединенных сил по состоянию на 07:00, 21 апреля оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» они обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Катериновка из автоматических станковых гранатометов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

«В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На вражескую провокацию подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ», - говорится в сводке.

Также боевики из стрелкового оружия совершили обстрел позиций украинских военных вблизи участка разведения сил и средств сторон недалеко от поселка городского типа Станица Луганская. Огонь не открывался.

По данным разведки, 21 апреля один оккупант был уничтожен, еще трое захватчиков - ранены.

«С начала текущих суток обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения», - отмечается в сводке.

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Теги: #Донбасс#обстрелы