ВСУ ликвидировали трех боевиков в районе ООС прицельным ударом (видео)

Операцию проводила боевая группа К-2 из состава 54 ОМБр.

Украинские военные нанесли серию метких ударов по позиции боевиков в районе ООС, откуда наемники регулярно совершали обстрелы бойцов Вооруженных сил Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

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Офицер уточнил, что операцию боевая группа К-2 из состава 54 ОМБр проводила в ответ на провокационные обстрелы оккупационных войск.

"С этих позиций враг систематически вел прицельный огонь по подразделениям ОС", - сообщил автор публикации.

По данным разведки, в результате удара были ликвидированы трое боевиков. Еще трое получили ранения. Ударом в блиндаж враг был полностью уничтожен. Также была повреждена одна единица военной техники наемников.

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