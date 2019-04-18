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ВСУ ликвидировали трех боевиков в районе ООС прицельным ударом (видео)

13:29, 18 апреля 2019
Война
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В результате удара были ликвидированы трое боевиков / фото: Facebook Анатолий Штефан

Украинские военные нанесли серию метких ударов по позиции боевиков в районе ООС, откуда наемники регулярно совершали обстрелы бойцов Вооруженных сил Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

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Офицер уточнил, что операцию боевая группа К-2 из состава 54 ОМБр проводила в ответ на провокационные обстрелы оккупационных войск.

"С этих позиций враг систематически вел прицельный огонь по подразделениям ОС", - сообщил автор публикации.

По данным разведки, в результате удара были ликвидированы трое боевиков. Еще трое получили ранения. Ударом в блиндаж враг был полностью уничтожен. Также была повреждена одна единица военной техники наемников.

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Теги: #война на Донбассе