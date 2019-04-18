На Донбассе ликвидирован снайпер "ДНР" (фото)
12:53, 18 апреля 2019Война
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Террорист также воевал в составе банды Гиркина.
Террорист ликвидирован / фото twitter.com/666_mancer
На Донбассе ликвидирован снайпер террористов "ДНР", родившийся в Казахстане.
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Об этом в Twitter сообщает блогер Necro Mancer и публикует фото боевика. "Гроо Александр Николаевич ("Святой"). Родился 24/07/80, Марьинский район. Убит снайпером", - говорится в сообщении.
Сторонники "русского мира" в сетях пишут, что боевик воевал на стороне "ДНР" с апреля 2014-го, когда присоединился к банде Гиркина в Славянске.
Ранее в сеть попало видео ликвидации пулеметчика — боевика террористической "ДНР".
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