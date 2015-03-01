РФ ужесточила контроль для выезжающих с оккупированных территорий Луганщины - Тымчук

Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Отмечается ужесточение пропускного режима со стороны российских пограничных подразделений и таможенных структур РФ на участке границы с Россией, неконтролируемом Украиной, в Луганской области", - написал Тымчук.

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По его словам, при досмотре и пограничном контроле российские силовики начали требовать документы, выданные Украиной, отвергая документы «ЛНР», «ДНР» и «Новороссии».

Также отмечаются факты принуждения владельцев транспортных средств к снятию с номерных знаков наклеек «Новороссия» при пересечении границы.

Ранее УНИАН сообщал, что с сегодняшнего дня граждане России смогут въезжать в Украину только по загранпаспортам.