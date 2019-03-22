Марчук рассказал о "гигантской территории", на которую боевики ни разу не пускали СММ ОБСЕ

Он напомнил, что еще в 2014 году был подписан документ, которым предусматривалось создание зоны, свободной от тяжелых вооружений.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук подчеркивает, что боевики ни разу не допустили патрули СММ ОБСЕ на территорию, которая должна быть свободной от тяжелых вооружений.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании неформальной депутатской группы «Минская платформа».

«Еще в 2014 году был подписан документ, которым предусматривалось создание зоны, свободной от тяжелых вооружений, которая начинается от берега Азовского моря - на север, где-то около 100 км, огромная территория», - напомнил Марчук.

Он подчеркнул, что до сегодняшнего дня «ни разу не было допусков патрулей СММ ОБСЕ к этой гигантской территории, которая должна быть свободна от тяжелых вооружений».

Марчук добавил, что задача патрулей - мониторить, выполняются ли обязательства сторонами конфликта.

Он подчеркнул, что, согласно мандату СММ ОБСЕ, патрули миссии имеют доступ ко всей территории Украины в ее международно признанных границах, то есть и в оккупированный Крым.