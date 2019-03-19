Наблюдатели ОБСЕ на оккупированном Донбассе зафиксировали около 30 различных гаубиц

В частности, выявлено 16 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм) и 14 буксируемых гаубиц (Д-30 «Лягушка», 122 мм).

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что заметили около 30 различных гаубиц на оккупированной части Донбасса.

Как сообщается в отчете миссии по состоянию на 19:30 18 марта, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ, миссия продолжила осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Минским меморандумом, а также комплексом мер по выполнению Минских соглашений и дополнением к нему по отводу танков с вооружением калибра до 100 мм.

В частности, в неподконтрольных правительству Украины районах было замечено вооружение, размещенное с нарушением определенных координат для его отвода.

Отмечается, что 14 марта беспилотный летательный аппарат СММ малого радиуса действия обнаружил 16 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм), 14 буксируемых гаубиц (Д-30 «Лягушка», 122 мм) и 3 противотанковых орудия (МТ-12 «Рапира», 100 мм) на полигоне вблизи населенного пункта Бугаевка (37 км юго-западнее Луганска) и одно противотанковое орудие (МТ-12) вблизи Перевальска (38 км к западу от Луганска).

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Также 17 марта беспилотник СММ малого радиуса действия обнаружил 6 танков (вероятно Т-64) и, вероятно, одну самоходную гаубицу (2С3 «Акация», 152 мм) в Луганске.

Кроме того, было обнаружено вооружение, размещенное за линиями отвода, но и за пределами выделенных мест хранения вооружения.

14 марта беспилотник СММ малого радиуса действия обнаружил 11 танков (Т-64), на одном из которых не было ствола, на полигоне близ Шимшиновки (27 км юго-западнее Луганска) и 25 танков (Т-64), на одном из которых не хватало ствола, 9 буксируемых минометов (2Б11 «Сани», 120 мм) и 4 зенитных ракетных комплекса (9K35) на полигоне недалеко от Бугаевки.

Также на оккупированном Донбассе были обнаружены российские средства радиоэлектронной борьбы. Беспилотник СММ малого радиуса действия обнаружил автоматизированную станцию помех (Р-330Ж «Житель») на автомобиле «КамАЗ-4310» и комплекс радиоэлектронной борьбы («Тирада-2») недалеко от населенного пункта Южная Ломоватка (60 км к западу от Луганска).