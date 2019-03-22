За время мартовского "перемирия" на Донбассе погибли 5 украинских военных, еще 15 ранены - Марчук

Участники подгруппы по безопасности ТКГ договорились о введении режима тишины с 00.00 8 марта, однако оккупанты постоянно нарушают договоренности.

С 8 марта, даты последнего объявления режима тишины, боевики российско-оккупационных войск осуществили 60 обстрелов позиций украинских военных в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания неформальной депутатской группы "Минская платформа" сказал представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук.

Он напомнил, что 7 марта был объявлен "режим тишины". "Нарушение произошло буквально на второй день со стороны российских войск. На сегодняшний день, с 00.00 8 марта, уже произошло 60 обстрелов Вооруженных сил Украины", - подчеркнул Марчук.

Представитель Украины в ТКГ добавил, что обстрелы велись, в том числе, из вооружения, которое должно было быть отведено согласно Минским договоренностям.

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"Миномет калибра 120 мм применялся 16 раз, 104 мины, миномет калибра 82 мм - 25 раз, 230 мин", - сказал Марчук.

Вследствие обстрелов за время "перемирия" 5 украинских военнослужащих погибли, еще 15 получили ранения.

"Боевые потери личного состава Объединенных сил за этот период: безвозвратные - 5, то есть погибшие, и санитарные, то есть раненые, - 15. Всего 20 человек. Это только лишь с 8 марта", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 7 марта участники подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе согласовали новое подтверждение приверженности сторон прекращению огня на востоке Украины и договорились о введении режима тишины с 00.00 8 марта. Однако боевики нарушают договоренности, при этом используя вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

По данным ОБСЕ, в первые дни действия нового соглашения о перемирии количество нарушений режима прекращения огня сократилось на 61% по сравнению с началом месяца. "Но, к сожалению, на данный момент результаты этого перемирия не удовлетворяют", - сказал спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по ситуации на Донбассе Мартин Сайдик и призвал обеспечить надежное и устойчивое перемирие.