Контактная группа по Донбассу договорилась о режиме тишины на 8 марта

Однако у украинских представителей в группе больших надежд на сохранение режима нет.

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук заявил об объявлении перемирия с полуночи 8 марта.

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Сроки прекращения огня определены не были, однако начнется перемирие с 8 марта. "Мы сегодня договорились и все стороны согласились, что с 00.00 часов будет режим тишины", - сказал Марчук в эфире "Прямого".

Несмотря на это, он добавил, что больших надежд и оптимизма относительно этой договоренности не имеет: "Мяч на российской стороне".

Как сообщал УНИАН, боевики впервые в этом году применили танки против украинских защитников.