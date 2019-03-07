На Донбассе оккупанты из ПТРК и гранатометов обстреливали украинские позиции, трое военных ранены

За текущие сутки оккупанты шесть раз открывали огонь по позициям Объединенных сил.

На Донбассе сегодня в результате вражеских обстрелов трое украинских защитников получили ранения.

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Об этом говорится в вечерней сводке пресс-штаба операции Объединенных сил об обстановке на линии соприкосновения с начала суток 7 марта.

В сообщении отмечается, что за текущие сутки противник 6 раз открывал огонь по позициям украинских войск, и при этом дважды применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Отмечается, что оккупанты обстреливали подразделения Объединенных сил из минометов, противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" враг дважды обстрелял украинские позиции в районе населенного пункта Пески из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич" противник четыре раза открывал огонь по позициям подразделений Объединенных сил: из минометов калибра 82 мм - в районе села Крымское; дважды из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов - вблизи населенного пункта Хутор Вольный; из стрелкового оружия - возле поселка Новолуганское.

На обстрелы противника украинские защитники каждый раз отвечали адекватным огнем. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Как сообщал УНИАН, 6 марта на Донбассе российско-оккупационные войска 9 раз обстреляли позиции Объединенных сил, потерь среди украинских защитников нет.