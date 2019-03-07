На Донбассе боевики впервые с начала года применили 152-миллиметровую артиллерию

По данным разведки, 6 марта двое оккупантов уничтожены и трое были ранены. Также была уничтожена одна единица вражеской военной техники.

За прошедшие сутки в зоне операции Объединенных сил террористы девять раз обстреляли украинские позиции, 11 раз применив запрещенное оружие. Читайте такжеОккупанты на Донбассе обстреляли ремонтные бригады и мобильные группы СЦКК

Как сообщает пресс-центр ООС, впервые с начала года боевики применили артиллерию калибра 152 мм.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм были обстреляны украинские позиции вблизи Лебединского и Водяного. В районе Гнутово террористы применили 122 мм артиллерию. Неподалеку Богдановки боевики вели огонь из стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север из минометов калибра 120 мм боевики обстреливали украинские позиции в районе Новолуганского, а из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов - возле Катериновки. Из артиллерийских систем калибров 152 и 122 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия террористы наносили удары вблизи Новотошковского. В районе Крымского боевики применили 120 мм минометы.

За прошедшие сутки потерь среди украинских военных не было.

Также из ствольной артиллерии калибра 122 мм боевики обстреляли населенный пункт Новолуганское. Были повреждены хозяйственные здания и линию электропередач. Пострадавших среди гражданского населения нет.

По данным разведки, 6 марта двое оккупантов уничтожены и трое были ранены. Также была уничтожена одна единица вражеской военной техники.

С начала текущих суток в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север из минометов калибра 82 мм боевики обстреляли украинские позиции в районе Крымского. Потерь среди украинских военных нет.