За сутки в Славянске задержали пятерых пособников террористов

Задержанные пособники террористов охраняли въезды в Славянск, дежурили у захваченных админзданий и незаконно проверяли автотранспорт на постах, заявили в пресс-службе местного отделения полиции.

За сутки в Славянске Донецкой области полицейские задержали пятерых мужчин, которые имеют отношение к захвату украинских городов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы местного отделения полиции.

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"Задержанные – наемники в возрасте от 20 до 47 лет – осуществляли незаконную фильтрацию граждан. Их функции заключались в проверке паспортов и других документов граждан, которые пересекали посты сепаратистов. Мужчины охраняли въезды в город, дежурили у захваченных админзданий и незаконно проверяли автотранспорт на постах", – заявили в полиции.

Полиция открыла уголовные производства по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины.