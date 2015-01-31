В Углегорске из "окружения" вышли более 70 бойцов

Как сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк, потерь среди украинских силовиков нет, пишет Украинская правда.

"Говорил с командиром "Свитязя", капитаном милиции Александром Фацевичем. Он подтвердил, что потерь среди личного состава нет. Только два легких ранения. Сейчас все наши воины находятся в безопасности", - отметил Шкиряк.

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Вместе с тем в своем Facebook командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко сообщил, что части батальона "Свитязь", которые держат оборону в Углегорске в течение 3 дней, деблокированы и вышли из окружения.

По его данным, на направлении Енакиево - Дебальцево противник безуспешно пытается прорвать оборону.

"В районе боевых столкновений замечена бронетехника противника с российскими флагами", - отметил Семенченко.