На Донбассе боевики проводят масштабные учения - разведка

В рамках учений в повышенную степень боевой готовности приведены большинство подразделений российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

На Донбассе оккупационные войска проводят масштабные учения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, ссылаясь на данные Главного управления разведки МОУ.

"Командование российских оккупационных войск проводит на оккупированных территориях масштабное командно-штабные учения по отработке вопросов управления действиями соединений, частей и подразделений при ведении обороны с последующим переходом в контрнаступление с целью выхода к административным границам Донецкой и Луганской областей", - отметил Гуцуляк.

Читайте такжеОфицер ВСУ показал недавно ликвидированных на Донбассе боевиков (фото)

По его словам, в рамках учений в повышенную степень боевой готовности приведены большинство подразделений российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"В ходе учений предусмотрено развертывание командных пунктов отдельных соединений и частей 1-го и 2-го АК ВС РФ в новых районах на неподготовленной и незнакомой местности. Таким образом российское оккупационное командование пытается достичь максимального приближения проведения мероприятий боевой подготовки в условиях ведения боевых действий", - добавил представитель Минобороны.

Кроме того, по данным разведки, российское оккупационное командование проводит среди личного состава т.н. «разъяснительную работу» про отмену т.н. «13-й заработной платы», вместо которой будет выплачена только премия в размере 5 тыс. российских рублей. Такие действия оккупанты связывают с "непредвиденными расходами на усиление боевой готовности" якобы в связи с "напряжением ситуации в Украине и возможным наступлением ВС Украины".