Путин не опроверг информацию о наемниках Вагнера на Донбассе: "имеют право работать"

Президент РФ рассказал, что в сфере "охранной деятельности" работают более миллиона человек.

Президент России Владимир Путин не стал опровергать информацию о деятельности частной военной компании Вагнера на Донбассе, заявив, что главное, чтобы ее наемники не нарушали российское законодательство, «продавливая свои интересы в любой точке мира».

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Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на итоговой пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос, как он относится к деятельности ЧВК Вагнера и других ЧВК на Донбассе, в Сирии и в других странах.

Путин сказал, что «все должны оставаться в рамках закона».

Он добавил, что если запретить «охранную деятельность», то будет много петиций с требованием защитить этот бизнес, поскольку в этой сфере работает более 1 млн человек.

«Если эта группа Вагнера что-то нарушает, тогда Генпрокуратура должна дать правовую оценку. По поводу присутствия за границей - если они не нарушают российский закон, они вправе работать, продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты», - отметил Путин.ю

При этом президент РФ опроверг сообщения СМИ о том, что руководит деятельностью ЧВК Вагнера приближенный к нему бизнесмен, так называемый «повар» Евгений Пригожин.

«Все мои повара - сотрудники Федеральной службы охраны в разных званиях, других поваров у меня нет», - сказал Путин, добавив, что если кто-то хочет приклеить ярлыки, то это его дело.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2018 года глава СБУ Василий Грицак заявил об участии наемников ЧВК «Вагнера» в вооруженных конфликтах на Донбассе и в Сирии.

По его словам, СБУ установила 1 тыс. 587 человек - членов ЧВК, всего их около 5 тысяч человек. Тренировочная база этой ЧВК расположена в Краснодарском крае РФ.

Грицак сообщил, что «этот проект российских спецслужб позволяет кремлевским политикам уверенно говорить на публику и международному сообществу фразы «Их (российских военных) там нет» или «Мы их туда не посылали».

По данным спецслужб, 95% членов ЧВК «Вагнера» являются гражданами России, также установлены личности около 40 граждан Украины, которых готовили для диверсий в Украине.

Кроме того, СБУ известно о том, что есть около 100 боевиков из одной из балканских стран, имеющих отношение к ЧВК «Вагнера».