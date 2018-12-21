Сутки на Донбассе: боевики обстреляли позиции ООС из гранатометов, один украинский боец был ранен

Зафиксировано 3 случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

По состоянию на 20 декабря российские оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр ООС на странице в соцсети Facebook.

При этом зафиксировано 3 случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

"В частности, враг совершил обстрелы из минометов калибра 82 мм позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Луганское на Донецком направлении, Гнутове на Мариупольском направлении из минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Водяное, что на Мариупольском направлении.

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Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Станица Луганская - на Луганском направлении, Марьинка, Красногоровка, Луганское, на Донецком направлении, а также вблизи населенных пунктов Гнутове, Лебединское на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

По информации пресс-центра, для подавления огневых провокаций противника, обороняющиеся подразделения применяли дежурные огневые средства. За прошедшие сутки один военнослужащий получил ранения.

"С начала этих суток враг открывал огонь по позициям украинских военных возле населенного пункта Чермалык, что на Мариупольском направлении", - отметили в штабе.

Как сообщал УНИАН, СБУ заявила о задержании трех агентурно-боевых групп российской военной разведки на востоке Украины.